Juventus | colpo Silva rischia di sfumare

La Juventus potrebbe perdere l’opportunità di ingaggiare Bernardo Silva, centrocampista portoghese in scadenza con il Manchester City il 30 giugno 2026. La trattativa, considerata uno dei principali obiettivi del club per l’estate, potrebbe non andare a buon fine. La situazione evidenzia le sfide della Juventus nel rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La Juventus rischia di vedere sfumare uno dei colpi più ambiziosi dell'estate 2026: Bernardo Silva, centrocampista portoghese in scadenza con il Manchester City il 30 giugno 2026. Secondo le ultime indiscrezioni circolate il 14 gennaio 2026, il Barcellona ha accelerato prepotentemente e si è posizionato come favorito assoluto per l'ingaggio

Bernardo Silva pensa all’Italia: la Juventus sogna il colpo per il centrocampo - Bernardo Silva pensa all’Italia: la Juventus sogna il colpo per il centrocampo Il portoghese pronto a lasciare il Manchester City: Torino è una delle destinazioni preferite ... tuttojuve.com

La Juventus ci prova per Bernardo Silva e scarica Joao Mario. Zirkzee-Roma, non è finita. Zapata piace a Genoa e Pisa - La Juventus tenta il colpaccio e prova a corteggiare la leggenda del Manchester City, mentre cerca acquirenti per l'ex esterno del Porto ... eurosport.it

Juventus Women, primo colpo di mercato: Ally Perry al JMedical facebook

Consiglio la visione del video ai curiosi ed i tanti appassionati che non hanno mai visto giocare #Mingueza Anche a chi era rimasto alla sua versione di inizio carriera da difensore centrale al #Barcelona La #Juventus potrebbe fare un buon colpo x.com

