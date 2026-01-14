Juventus Bremer riscrive un pezzo di storia | non succede da 628 giorni Quale dato sta incoronando il difensore brasiliano
Bremer, difensore della Juventus, ha raggiunto un risultato importante che non si verificava da 628 giorni. Questa statistica mette in evidenza il suo contributo e il ruolo fondamentale nel rendimento della squadra. Analizzando i numeri, emerge come la presenza di Bremer abbia influenzato positivamente le prestazioni bianconere, segnando un punto di svolta rispetto alle recenti stagioni senza di lui.
Juventus, Bremer da record: non succede da 628 giorni. C'è una statistica che sta incoronando il difensore brasiliano C'è una Juventus con lui e una senza di lui, e i numeri parlano chiaro. La roboante vittoria per 5-0 contro la Cremonese non ha soltanto regalato tre punti fondamentali alla rincorsa tricolore, ma ha certificato lo
L’ottimo momento di forma della Juventus passa anche dal ritorno di Gleison Bremer Il centrale brasiliano si conferma sempre più una pedina imprescindibile per i bianconeri: perdere con lui in campo è quasi impossibile SEI TUTTO, GLEISON #Juve facebook
