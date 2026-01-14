Bremer, difensore della Juventus, ha raggiunto un risultato importante che non si verificava da 628 giorni. Questa statistica mette in evidenza il suo contributo e il ruolo fondamentale nel rendimento della squadra. Analizzando i numeri, emerge come la presenza di Bremer abbia influenzato positivamente le prestazioni bianconere, segnando un punto di svolta rispetto alle recenti stagioni senza di lui.

Juventus, Bremer da record: non succede da 628 giorni. C’è una statistica che sta incoronando il difensore brasiliano C’è una Juventus con lui e una senza di lui, e i numeri parlano chiaro. La roboante vittoria per 5-0 contro la Cremonese non ha soltanto regalato tre punti fondamentali alla rincorsa tricolore, ma ha certificato lo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, Bremer riscrive un pezzo di storia: non succede da 628 giorni. Quale dato sta incoronando il difensore brasiliano

Leggi anche: Bremer torna in campo in vista di Pisa Juve? Il difensore brasiliano torna in gruppo: ecco come sta. Le ultime sulla sua forma fisica

Leggi anche: Bremer Juventus, dietrofront dello staff di Spalletti: il brasiliano potrebbe non partire dal primo minuto con la Roma! Cosa succede

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus, Bremer da record: non succede da 628 giorni. C’è una statistica che sta incoronando il difensore brasiliano - C’è una statistica che sta incoronando il difensore brasiliano C’è una Juventus con lui e una senza di lui, e i numeri parlano chiaro. calcionews24.com