Juventus | assalto su più fronti nel calciomercato
La Juventus prosegue le trattative nel calciomercato invernale del 2026, concentrandosi su due obiettivi principali: Bernardo Silva, per migliorare il reparto centrocampo, e Marcos Senesi, per rafforzare la difesa centrale. La società valuta attentamente le opportunità di mercato e lavora per strutturare un roster competitivo in vista delle prossime sfide.
La Juventus continua a lavorare su più fronti nel calciomercato invernale del 14 gennaio 2026, con due nomi che emergono come priorità assoluta: Bernardo Silva per alzare il livello tecnico del centrocampo e Marcos Senesi per rinforzare la difesa centrale. Per Bernardo Silva, la pista estiva resta la più concreta. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Juventus: si continua a lavorare su due fronti caldi
Leggi anche: Transformers 3 – In guerra su più fronti
Juventus, Joao Mario può essere il primo a salutare. E per sostituirlo assalto a Norton-Cuffy - Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista molto vicino alla Juventus Gianni Balzarini ha fatto il punto sulle strategie di mercato della società bianconera per gennaio, ... tuttomercatoweb.com
#Calciomercato #Juventus - Assalto a #Mingueza forcing su #Chiesa. E #Malen... - Le trattative bianconere x.com
Secondo La Stampa, la #juventus avrebbe in serbo il grande colpo: assalto a Bernardo #Silva. I dirigenti bianconeri lavorano per bloccarlo almeno per fine stagione, con un occhio anche a gennaio. Il portoghese ha fatto già sapere di voler lasciare il City al ter facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.