In questo video, Paolo Rossi analizza il momento attuale della Juventus, focalizzandosi sulle sfide e le opportunità del club guidato da Spalletti. Un approfondimento che permette di comprendere le dinamiche della stagione e le prospettive future dei bianconeri, offrendo un punto di vista chiaro e obiettivo sulla situazione.

Juve, Paolo Rossi nel format Primo Tempo si è soffermato sui bianconeri analizzando nei dettagli il momento del club guidato da Spalletti. Paolo Rossi ha parlato nel format Primo Tempo sul canale youtube di analizzando il momento della Juventus e proiettandosi anche sul futuro. « Il punto è che noi in tre settimane ci giochiamo il posizionamento in campionato, la Champions League e poi anche la Coppa Italia e si scende in campo ogni tre quattro giorni. Qui sarà lo snodo. Perché? Perché Spalletti sta giocando su una struttura di squadra ormai quasi senza cambi. Cioè ne cambia uno o due non è più come prima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - «Juve, siamo arrivati allo snodo della stagione. Ecco perché», l’analisi di Paolo Rossi – VIDEO

Leggi anche: Juve Sporting Lisbona, Paolo Rossi: «Gara intensissima, ma ieri allo Stadium non ha funzionato questa cosa». L’analisi – VIDEO

Leggi anche: Bologna Juve: perché siamo visti come pazzi se pensiamo di vincere? | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Juventus ci siamo: in arrivo una scelta sul nuovo direttore sportivo - Manca solo una partita, quella di sabato in trasferta sul campo del Pisa e la Juventus chiuderà ufficialmente il suo 2025. calciomercato.com

Juve da scudetto I numeri dicono di sì, Spalletti frena: “Non siamo al livello di Inter e Napoli” x.com

Thuram e McKennie in coro: "Spalletti ha ragione, giochiamo alla Juve. Siamo una famiglia" facebook