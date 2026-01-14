Juve Primavera anticipi e posticipi 23ª e 24ª giornata | quando giocano i bianconeri di Padoin Il programma completo e ufficiale

La Juventus Primavera di Padoin ha annunciato il calendario aggiornato delle partite per le 23ª e 24ª giornata, con anticipi e posticipi ufficiali. Di seguito, il programma completo e dettagliato delle prossime sfide, utile per seguire gli impegni dei bianconeri nel campionato. La comunicazione fornisce informazioni chiare e precise sugli incontri in programma, contribuendo a una migliore organizzazione per tifosi e appassionati.

Juve Primavera, sono stati svelati gli orari e le date delle prossime giornate di campionato. Ecco quando scenderanno in campo i bianconeri. Il settore giovanile bianconero si prepara a un inizio di febbraio particolarmente intenso. La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari di anticipi e posticipi di due giornate del campionato Primavera 1, definendo così il cammino a breve termine per i bianconeri di mister Padoin. Questa nuova programmazione è fondamentale per la Juve Primavera, attualmente impegnata in una serrata lotta per l’accesso ai play-off scudetto. La gestione del calendario sarà decisiva per i ragazzi allenati da mister Simone Padoin, che dovranno dimostrare continuità e tenuta mentale in due sfide che si preannunciano ricche di insidie tattiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, anticipi e posticipi 23ª e 24ª giornata: quando giocano i bianconeri di Padoin. Il programma completo e ufficiale Leggi anche: Calendario Juve, anticipi e posticipi Serie A 23ª 24ª giornata: quando giocano i bianconeri di Spalletti. Date e orari ufficiali Leggi anche: Juve Primavera, ufficiali gli anticipi e posticipi dalla 18ª alla 22ª giornata: quando giocano i bianconeri di Padoin. Date e orari dei match La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juve, quando gioca in Serie A e Coppa Italia: anticipi, posticipi e calendario - La Lega ha ufficializzato la programmazione del 23° e 24° turno di campionato e dei quarti del torneo nazionale ... msn.com

