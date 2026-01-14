Juve Gatti rientra ma il futuro è in bilico

Federico Gatti torna a disposizione della Juventus dopo oltre un mese e mezzo di assenza. Dopo il rientro in campo, resta comunque incerto il suo futuro in maglia bianconera, con decisioni ancora da definire. La situazione del difensore si inserisce in un quadro più ampio di valutazioni e piani futuri della società.

Rientro sì, certezze no. Federico Gatti torna tra i convocati dopo oltre un mese e mezzo di stop, ma il suo futuro in bianconero è tutto da scrivere. Il difensore ha smaltito l’intervento al menisco di inizio dicembre ed è arruolabile per la trasferta di Cagliari. Il rientro coincide però con una fase di riflessione interna nella nuova Juventus di Luciano Spalletti. La difesa a quattro ha alzato la concorrenza, e il ruolo di Gatti non è più scontato. La volontà del giocatore è restare, ma il mercato osserva: sirene dalla Premier League tornano a farsi sentire. A Cagliari rientra anche Francisco Conceição, di nuovo disponibile dopo lo stop. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, Gatti rientra ma il futuro è in bilico Leggi anche: Tudor Juve, futuro in bilico? La dirigenza lo blinda nuovamente: le parole prima di Lazio Juve suonano come una sentenza Leggi anche: Frattesi Inter, futuro in bilico tra permanenza e mercato: la Juve osserva Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Juventus attende Gatti e Rugani: quando tornano in campo i due difensori; Calciomercato Juve, Mingueza jolly per la difesa: corsa a cinque e due strade per chiudere; Juventus su Loftus-Cheek: il Milan propone lo scambio con Gatti; Juventus, quando può rientrare Gatti. Juventus, gennaio decisivo per Federico Gatti: rientro a Cagliari, ma il futuro resta in bilico - Juventus, gennaio decisivo per Federico Gatti: rientro a Cagliari, ma il futuro resta in bilico Gennaio particolare e carico di interrogativi per Federico Gatti. tuttojuve.com

Moretto: "Gatti non ha chiesto la cessione, vuole restare alla Juve" - Sui propri canali social, l'esperto di mercato Matteo Moretto prova a fare il punto sul futuro professionale di Federico Gatti, difensore centrale classe 1998 della Juventus, sempre al centro ... tuttojuve.com

Il clamoroso scambio Gatti-Loftus Cheek tra Milan e Juve non finisce così, Paratici e la Fiorentina si insinuano - Milan e Juventus hanno interessi ed obiettivi diversi sul mercato ma potrebbero trovarsi per Gatti e Loftus Cheek, Paratici e la Fiorentina puntano anche Rugani ... sport.virgilio.it

Le ultime sugli infortunati in casa Juve Gatti e Conceicao pronti a rientrare x.com

Infortunati #Juve Le ultime su #Gatti e #Conceicao - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.