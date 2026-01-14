Junior Fasano dall’Islanda arriva Olafur Brim Stefansson
Il Junior Fasano ha avviato la preparazione per la stagione 2026, iniziata lo scorso 5 gennaio. La squadra si sta preparando in vista della ripresa del campionato, prevista per il 7 febbraio, dopo aver partecipato agli Europei che inizieranno il 15 gennaio. Tra le novità, l’arrivo di Olafur Brim Stefansson, proveniente dall’Islanda, che si unisce al roster per questa stagione.
FASANO - È partito lo scorso 5 gennaio il 2026 della Junior Fasano, che ha avviato, in sede, la preparazione in vista della ripresa del campionato, fissata per il 7 febbraio prossimo, al termine degli Europei che inizieranno invece domani, 15 gennaio, con gli azzurri impegnati il 16 contro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
