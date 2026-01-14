Julio Iglesias e le ‘casette del terrore’ ai Caraibi | Abusi sessuali trattate da schiave tutte le accuse delle giovani collaboratrici

Julio Iglesias è al centro di accuse provenienti da alcune giovani collaboratrici nei Caraibi, che parlano di condizioni di isolamento e abusi. Le testimonianze descrivono un ambiente difficile, caratterizzato da trattamenti discutibili e violazioni dei diritti. Questa vicenda mette in discussione l’immagine di un paradiso nascosto dietro la facciata di un luogo di relax e bellezza.

