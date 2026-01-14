Julio Iglesias e le ‘casette del terrore’ ai Caraibi | Abusi sessuali trattate da schiave tutte le accuse delle giovani collaboratrici
Julio Iglesias è al centro di accuse provenienti da alcune giovani collaboratrici nei Caraibi, che parlano di condizioni di isolamento e abusi. Le testimonianze descrivono un ambiente difficile, caratterizzato da trattamenti discutibili e violazioni dei diritti. Questa vicenda mette in discussione l’immagine di un paradiso nascosto dietro la facciata di un luogo di relax e bellezza.
Roma – L’inferno nascosto nel paradiso dei Caraibi. Il mito della musica latina vacilla davanti a testimonianze di isolamento, sopraffazione e abusi. Julio Iglesias, 82 anni, con oltre 300 milioni di dischi venduti e una carriera lunga più di mezzo secolo, è accusato di violenza sessuale e presunta tratta di esseri umani nelle sue residenze di lusso sulle spiagge tropicali di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, e a Lyford Cay, alle Bahamas. A rivelare i dettagli è un’inchiesta di elDiario.es, in collaborazione con Univision Noticias, durata oltre un anno e supportata da documenti, referti medici e messaggi che confermano la coerenza dei racconti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
