Julio Iglesias accusato di presunte aggressioni sessuali

La Procura spagnola ha avviato un’indagine preliminare su Julio Iglesias, a seguito di una denuncia presentata il 5 gennaio 2026 da due donne. L’indagine mira a chiarire le circostanze dei fatti segnalati, nel rispetto delle procedure legali vigenti. Al momento, non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali.

La Procura spagnola apre un'indagine preliminare dopo la denuncia di due donne Indagine preliminare della Procura La Procura spagnola ha avviato un'indagine preliminare penale su Julio Iglesias, in seguito a una denuncia presentata il 5 gennaio 2026. Due donne affermano di aver subito presunte aggressioni sessuali da parte del celebre cantante.

