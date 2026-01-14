Julio Iglesias accusato di presunte aggressioni sessuali

La Procura spagnola ha avviato un’indagine preliminare su Julio Iglesias, a seguito di una denuncia presentata il 5 gennaio 2026 da due donne. L’indagine mira a chiarire le circostanze dei fatti segnalati, nel rispetto delle procedure legali vigenti. Al momento, non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali.

La Procura spagnola apre un’indagine preliminare dopo la denuncia di due donne Indagine preliminare della Procura La Procura spagnola ha avviato un’indagine preliminare penale su Julio Iglesias, in seguito a una denuncia presentata il 5 gennaio 2026. Due donne affermano di aver subito presunte aggressioni sessuali da parte del celebre cantante. La fase avviata è . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Julio Iglesias accusato di presunte aggressioni sessuali Leggi anche: Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali su due dipendenti Leggi anche: Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali da due sue ex dipendenti: «Ci usava tutte le notti come schiave» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali; Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due dipendenti; Julio Iglesias accusato di abusi sessuali e molestie da due ex dipendenti; Julio Iglesias, accuse di aggressioni sessuali da due ex dipendenti. Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due dipendenti - La Procura spagnola ha aperto un’indagine preliminare penale nei confronti del cantante in seguito a una denuncia presentata contro di lui lo scorso 5 ... dilei.it

Julio Iglesias accusato di abusi sessuali da due ex dipendenti: schiaffi, umiliazioni e violenze nella "casetta del terrore" - I fatti risalirebbero al 2021 e sarebbero avvenuti nelle residenze del cantante situate in Repubblica Dominicana, Bahamas e Spagna. affaritaliani.it

Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali - La Procura spagnola ha aperto un'indagine preliminare penale, che precede l'eventuale formalizzazione di un'inchiesta, in seguito a una denuncia presentata il 5 gennaio, relativa a presunte aggression ... tg24.sky.it

la Repubblica. . Due donne hanno accusato il cantante Julio Iglesias di averle aggredite sessualmente mentre lavoravano per lui come dipendenti nelle sue ville ai Caraibi. L’accusa arriva da una lunga inchiesta pubblicata dal quotidiano spagnolo elDiario in facebook

Il cantante spagnolo Julio Iglesias è stato accusato di molestie e violenze da due sue dipendenti e altre hanno raccontato di essere state obbligate a fare esami ginecologici x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.