Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale | spunta un’altra denuncia

Recentemente, il cantante Julio Iglesias è stato oggetto di una nuova denuncia per aggressione sessuale, presentata da due ex dipendenti e risalente al 2021. La notizia ha suscitato attenzione mediatica, portando alla luce accuse che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Questa vicenda si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla tutela dei diritti e il rispetto nei luoghi di lavoro.

Il cantante Julio Iglesias è stato denunciato da due ex dipendenti per aggressione sessuale, i fatti sarebbero avvenuti nel 2021. Allora si aggiunge la denuncia di una terza donna che pare sia stata costretta a sottoporsi a test ginecologici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

julio iglesias accusato aggressioneJulio Iglesias accusato di aggressioni sessuali - "Le interviste descrivono condizioni di isolamento delle donne, controversie di lavoro e un clima di tensione costante", scrive elDiario. ansa.it

julio iglesias accusato aggressioneJulio Iglesias accusato di aggressioni sessuali da due sue ex dipendenti: «Ci usava tutte le notti come schiave» - Le due donne hanno parlato di un clima di «controllo e molestie» nelle «casette del terrore», come hanno definito le residenze caraibiche del cantante ottantaduenne ... vanityfair.it

julio iglesias accusato aggressioneJulio Iglesias e le accuse di aggressione sessuale: il racconto delle vittime - Sono pesantissime le accuse rivolte a Julio Iglesias da due donne, ex impiegate del cantante ... lapresse.it

