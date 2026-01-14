JOVAYORK | il documentario che attraversa New York e l’arte di Jovanotti

JOVAYORK è un documentario che esplora l’atmosfera di New York attraverso l’arte e la musica di Jovanotti. La pellicola offre uno sguardo autentico sulla città e sul percorso creativo dell’artista, evidenziando il legame tra musica e emozioni urbane. All’inizio, Lorenzo Cherubini si lascia andare a una sincera confessione di soddisfazione, introducendo così un viaggio intimo e riflessivo tra suoni e immagini.

C’è un momento preciso all’inizio di JOVAYORK – La musica dell’anima, in cui Lorenzo Cherubini confessa semplicemente di essere contento. Lo ripete più volte, con quella naturalezza che da sempre attraversa la sua musica. È il punto di partenza emotivo di un documentario che va ben oltre il racconto di un album: parla della passione costante di un artista per la musica e della gioia che prova nel farla in una città a cui è legato, insieme a persone che condividono lo stesso entusiasmo. Il documentario, disponibile dal 12 Gennaio su Sky Uno e Sky Documentaries, nasce da sei giorni trascorsi a New York durante i quali Jovanotti ha creato il suo ultimo album NIUIORCHERUBINI (Brooklyn Studio). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

