Joshua Cavallo lascia l’Adelaide United | Escluso per la mia omosessualità non per ragioni calcistiche

Joshua Cavallo, primo calciatore professionista in attività ad aver fatto coming out, ha annunciato l’addio all’Adelaide United. La sua decisione è stata motivata dal rifiuto del club, che lo avrebbe escluso per motivi legati alla sua omosessualità, e non per questioni sportive. Questa vicenda mette in luce le sfide ancora presenti nel mondo del calcio riguardo all’inclusione e alla diversità.

Joshua Cavallo, primo calciatore professionista in attività ad aver fatto coming out, ha dovuto lasciare il suo club australiano, l'Adelaide United, perché la dirigenza era omofoba. Ha detto Joshua Cavallo: "Il mio addio al club non aveva nulla a che fare con il calcio. Le decisioni sono state prese da persone al potere che hanno bloccato le mie opportunità nel club, non per il mio talento ma per la persona che ho scelto di amare. La gente pensava che fossi stato messo da parte per infortuni, mentre in realtà è stata l'omofobia a farmi finire in panchina".

