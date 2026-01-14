Jordan Smith fa suo il 1 Point Slam | Alcaraz e Sinner eliminati col sorriso negli ottavi Kyrgios spacca la racchetta

Si conclude il 1 Point Slam, un torneo innovativo che ha visto dilettanti e professionisti sfidarsi su un singolo punto. Tra sorprese e momenti di spettacolo, Jordan Smith si è aggiudicato la vittoria, mentre Alcaraz e Sinner sono stati eliminati con il sorriso. L’evento ha offerto un'interessante occasione di confronto e divertimento nel mondo del tennis.

Calato il sipario sulla divertente e curiosa esibizione del 1 Point Slam, torneo dal format avvincente che ha permesso ai dilettanti di misurarsi con i big su un unico punto, con la possibilità di guadagnare un ingente somma di denaro. Una competizione ha previsto la partecipazione di 48 giocatori che si sono sfidati in un tabellone ad eliminazione diretta. A spuntarla è stato Jordan Smith. Il 29enne, che gioca a tennis da quando aveva appena tre anni e che in carriera ha conquistato anche due titoli nazionali a livello juniores, ha partecipato a questa singolare manifestazione forte della vittoria nel torneo del Nuovo Galles del Sud, lo Stato che ospita Sydney. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jordan Smith fa suo il 1 Point Slam: Alcaraz e Sinner eliminati col sorriso negli ottavi. Kyrgios spacca la racchetta Leggi anche: Jannik Sinner fermato da un amatore agli ottavi del One Point Dollar Slam: chi è Jordan Smith Leggi anche: Kyrgios, show al ‘Million Dollar 1 Point Slam’: viene eliminato e spacca racchetta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tennis: Million Dollar 1 Point Slam, vince il dilettante Jordan Smith. JORDAN SMITH VINCE IL Il dilettante australiano firma l'impresa della vita e, dopo aver eliminato anche Jannik Sinner, trionfa in finale contro Joanna Garland, numero 117 del ranking WTA #Tennis #AusOpen #AO2026 #Smith x.com Il sequel di Io sono leggenda è in sviluppo e oltre a Michael B. Jordan dovrebbe vedere il ritorno di Will Smith nei panni di Robert Neville. Ma qui sorge una domanda ovvia: com’è possibile, considerato il finale del 2007 È stato proprio Will Smith a rispondere facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.