John De Leo porta al teatro Bonci la Grande Abarasse Orchestra per un live di melodie jazz ed elettronica

Sabato 24 gennaio alle ore 20.30, al Teatro Bonci, John De Leo presenta un live con la Grande Abarasse Orchestra. In questa occasione eseguirà brani tratti dai suoi ultimi lavori discografici, offrendo un concerto che unisce elementi di jazz ed elettronica. Un incontro musicale che offre un’interpretazione originale e articolata, valorizzando la collaborazione con un ensemble di strumentisti di talento.

Per la prima volta al Teatro Bonci, sabato 24 gennaio (ore 20.30) John De Leo presenta i brani dei suoi ultimi lavori discografici, con l'eclettico ensemble di strumentisti Grande Abarasse Orchestra.Paragonato a Demetrio Stratos e Tim Buckley per la vocalità duttile e sperimentale, John De Leo è.

