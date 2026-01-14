Jesser il famoso influencer americano è stato messo sotto contratto dalla Juventus per 24 ore – VIDEO

La Juventus ha recentemente collaborato con Jesser, influencer statunitense di grande seguito, per un'operazione di 24 ore. Questa iniziativa ha coinvolto il noto influencer in attività legate al club, offrendo ai tifosi un'occasione di interagire con una figura internazionale del mondo digitale. Di seguito, il video che documenta questa breve ma significativa collaborazione.

Jesser, il famoso influencer americano è stato messo sotto contratto dalla Juventus per 24 ore. Lo YouTuber ha vissuto una giornata da bianconero. La Juventus continua a spingere sull’acceleratore dell’innovazione digitale, consolidando il legame tra calcio e intrattenimento globale. L’ultima iniziativa, nata tra le mura dello Juventus Creator Lab, vede protagonista Jesser, uno dei content creator sportivi più influenti al mondo, che per un giorno ha vestito i panni di un nuovo acquisto bianconero. Chi è Jesser: il gigante dei contenuti sportivi. Nato professionalmente nel mondo del basket, Jesser ha saputo evolvere il proprio storytelling fino a diventare un punto di riferimento multisportivo a livello globale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

