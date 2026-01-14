Jasmine Paolini vede Kyrgios fare una figuraccia davanti a Sinner e il suo gesto non passa inosservato

Durante il Million Dollar One Point Slam, Kyrgios ha vissuto un momento difficile davanti a Sinner, attirando l’attenzione di Jasmine Paolini. La giocatrice italiana ha prontamente notato l’episodio, che ha suscitato commenti tra gli appassionati. Questo evento ha sottolineato come anche i protagonisti più esperti possano trovarsi in difficoltà, offrendo uno spunto di riflessione sul mondo del tennis e sulle dinamiche tra i giocatori.

Jannik Sinner ha assistito dal campo al flop di Kyrgios al Million dollar one point Slam. Jasmine Paolini subito ha richiamato la sua attenzione. Il rammarico di Jasmine Paolini: "Non ci siamo riusciti" - Jasmine Paolini ha poi permesso al team tricolore di giocarsi tutto al doppio misto battendo Leolia Jeanjean e ottenendo la prima gioia del 2026.

Jasmine Paolini non è riuscita a superare Elena Rybakina nel match d'esibizione disputato quest'oggi sulla Rod Laver Arena nell'Opening Week degli Australian Open. È arrivata una netta sconfitta, maturata con il punteggio di 4-6, 2-6, per la tennista italiana facebook

Così la piccola Jasmine #Paolini vuol tornare grande x.com

