Jannik Sinner | Sono determinato a cambiare il mio modo di giocare per diventare più forte

Jannik Sinner si prepara per gli Australian Open con l’obiettivo di confermarsi campione per la terza volta consecutiva. Determinato a migliorare il suo stile di gioco, il tennista italiano si impegna a raggiungere nuovi traguardi, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione. La sua preparazione è orientata a rafforzare le proprie capacità, affrontando il torneo con un approccio serio e senza eccessi di entusiasmo.

Jannik Sinner si presenta ai nastri di partenza degli Australian Open con l’intento di confermarsi campione per la terza volta consecutiva. Non sarà un compito semplice, soprattutto considerando le ambizioni dello spagnolo Carlos Alcaraz. L’iberico, infatti, mira a detronizzare Jannik per completare il Career Grand Slam, ovvero la vittoria di tutti e quattro i tornei del Grande Slam almeno una volta nella propria carriera, sebbene non nello stesso anno. Un’eventualità che, considerando i 23 anni di Carlitos, risulterebbe straordinaria. A questo punto, non resta che attendere gli sviluppi futuri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Sono determinato a cambiare il mio modo di giocare per diventare più forte” Leggi anche: Perin al Social Football Summit: «Avevo iniziato a pensare di smettere di giocare…Ora sono il mio più grande critico e il mio più grande fan. Sono libero e non dipendo più dall’opinione degli altri» Leggi anche: Alexander Zverev: “Non vedo l’ora di giocare contro Jannik Sinner, mi aiuterà a capire il mio livello di tennis” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sinner e Alcaraz si sfidano a Seul: svelata per la prima volta la cifra che incassano per il match; Dove vedere in tv Sinner al Million Dollar 1 Point Slam 2026?; Sinner contro Alcaraz, lo show di Seul apre il 2026: a che ora inizia e dove guardare il match in TV; LIVE! Jannik Sinner-Carlos Alcaraz: il primo scontro del 2026 avviene in Corea del Sud. Tutti gli aggiornamenti in Diretta Scritta. Chi sono gli otto amatori che Jannik Sinner potrebbe affrontare al One Point Slam: c’è un tasmaniano - Jannik Sinner sarà una delle grandi stelle al One Point Slam che si disputerà mercoledì 14 gennaio sul cemento di Melbourne, la prima edizione di un nuovo ... oasport.it

Jannik Sinner non sa più come dirlo: “Sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria” - Dopo le polemiche per il suo rifiuto di giocare le Finali di Coppa Davis, Jannik Sinner ribadisce per l’ennesima volta: “Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia ... fanpage.it

Jannik Sinner sogna il terzo titolo di fila agli Australian Open: un’impresa riuscita solo a pochi eletti - Sono stati pochissimi gli esseri umani, tra uomini e donne, ad essersi imposti per tre volte consecutive agli Australian Open. oasport.it

MILLION DOLLAR 1 POINT SLAM (Opening Week) AUS OPEN Simone VAGNOZZI ci ha provato Il coach di Jannik SINNER si è misurato nel Torneo ESIBIZIONE (Evento che precede lo SLAM) e che consente a Dilettanti e Professionisti di Sfidarsi su un solo facebook

#rassegnastampa un po' così. @Ladal17 #AntonioSepe @CorSport 13/01/2026 #Jannik #Sinner #AustralianOpen #Slam #Musetti #Raonic x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.