Ivano Camozzi l’olimpionico bergamasco che sfidò i giganti dello sci

Ivano Camozzi, atleta bergamasco, si distinse alle Olimpiadi di Calgary 1988, dove si posizionò ai piedi del podio nello sci alpino. La sua carriera è un esempio di dedizione e talento, e il suo percorso rimane un riferimento per lo sport italiano. In vista di Milano Cortina 2026, riviviamo il ricordo di quella gara e la determinazione di un olimpionico che ha sfidato i giganti dello sci.

