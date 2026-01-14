Ivano Camozzi l’olimpionico bergamasco che sfidò i giganti dello sci
Ivano Camozzi, atleta bergamasco, si distinse alle Olimpiadi di Calgary 1988, dove si posizionò ai piedi del podio nello sci alpino. La sua carriera è un esempio di dedizione e talento, e il suo percorso rimane un riferimento per lo sport italiano. In vista di Milano Cortina 2026, riviviamo il ricordo di quella gara e la determinazione di un olimpionico che ha sfidato i giganti dello sci.
In vista di Milano Cortina, il ricordo di Calgary 1988 e di una gara perfetta che portò l’atleta seriano ai piedi del podio olimpico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Sci alpino, i promossi e bocciati di Copper Mountain: Robinson e Brennsteiner vittorie “giganti”, Odermatt che errore!
Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist giganti Tremblant e Beaver Creek, programma, streaming
Ivano Camozzi, l’olimpionico bergamasco che sfidò i giganti dello sci - « L’ importante è partecipare perché solo partecipando avrai la possibilità di vincere » sosteneva il barone Pierre De Coubertin, inventore dei Giochi Olimpici moderni. ecodibergamo.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.