Italiano | Il sogno è tenere il Bologna in Europa Immobile? Non è ancora pronto per giocare dall’inizio

Il Bologna punta a consolidare la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di ottenere punti preziosi in vista della seconda parte della stagione. Vincenzo Italiano valuta le scelte di formazione in vista della trasferta al Bentegodi contro il Verona, senza ancora contare su Immobile, che non è ancora pronto per un debutto dall’inizio. La partita rappresenta un’occasione importante per rafforzare il cammino della squadra.

Bologna, 14 gennaio 2026 – Prestazione e punti. Soprattutto i punti, tre possibilmente, ha chiesto ai suoi Vincenzo Italiano alla vigilia del match di domani al Bentegodi contro il Verona (ore 18.30). Ne ha bisogno il gruppo, ma soprattutto la classifica, che procede a singhiozzo ormai da un mese e mezzo. Di fronte l’avversario, l’Hellas di Paolo Zanetti, appare tra i più abbordabili in Serie A, ma pensarlo e crederci sarebbe un errore, anche bello grosso. Lo sa Italiano, che in primis mette in guardia il gruppo, per poi addentrarsi nei temi di formazione, tra assenze e ritorni. "Il Verona in casa fa sempre bene, è una squadra che ha forza, gamba e grande intensità, ci aspetta una partita difficile – così oggi in conferenza stampa a Casteldebole l'allenatore rossoblù -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

