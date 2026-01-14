Italia Violenta esplosione di un ordigno boato in tutta la zona | morte atroce

Il 14 gennaio a Guia di Valdobbiadene si è verificata un’esplosione che ha causato gravi conseguenze nella zona, provocando un forte boato e perdite umane. L’incidente ha attirato l’attenzione locale e le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione, che ha portato a una tragedia di grande impatto. Restano in corso le verifiche per comprendere meglio le circostanze di quanto avvenuto.

Il primo pomeriggio di mercoledì 14 gennaio si è squarciato per un boato terrificante a Guia di Valdobbiadene, nel Trevigiano, trasformando una passione per la memoria storica in una tragedia fatale. Intorno alle 13, all'interno di un ricovero attrezzi situato in strada di Guia, l'esplosione di un ordigno ha tolto la vita ad Attilio Frare, 56 anni, proprietario dell'abitazione. Lo scoppio, udito nitidamente in tutta la vallata, ha investito in pieno anche un coetaneo che si trovava con lui, rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza in ospedale dai sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto con ambulanze e l'elicottero.

Ucciso da un’esplosione: 56enne muore mentre maneggia un ordigno - Valdobbiadene: 56enne ucciso da un'esplosione di un ordigno bellico nel suo ricovero attrezzi, Carabinieri e artificieri al lavoro. nordest24.it

Tragedia a Treviso, porta a casa un ordigno della Prima guerra mondiale: gli esplode in mano e muore - Un appassionato collezionista di reperti storici è tragicamente deceduto a causa dell'esplosione di un ordigno bellico rinvenuto nella sua abitazione. notizie.it

