Italia-Oman | impegno per partenariato

Il 20 luglio, la Premier Giorgia Meloni ha visitato il Sultanato dell'Oman, incontrando il Sultano Haitham bin Tarik. L'obiettivo è consolidare il partenariato tra Italia e Oman, approfondendo le relazioni bilaterali e ampliando le opportunità di cooperazione in vari settori, per promuovere interessi condivisi. Questa visita rappresenta un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi.

20.07 La Premier Giorgia Meloni ha effettuato una visita ufficiale nel Sultanato dell'Oman.Durante l'incontro della Premier con il Sultano Haitham bin Tarik ci sono stati colloqui ufficiali per discutere le modalità atte a rafforzare le relazioni bilaterali ed espandere gli ambiti di cooperazione in modo da favorire gli interessi reciproci. Ribadito il loro impegno a sviluppare il partenariato strategico tra le due nazioni ed affermata la volontà di rafforzare la cooperazione nei settori del commercio, investimenti ed industria.

