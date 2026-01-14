Italia-Oman | impegno per partenariato

Da servizitelevideo.rai.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 luglio, la Premier Giorgia Meloni ha visitato il Sultanato dell'Oman, incontrando il Sultano Haitham bin Tarik. L'obiettivo è consolidare il partenariato tra Italia e Oman, approfondendo le relazioni bilaterali e ampliando le opportunità di cooperazione in vari settori, per promuovere interessi condivisi. Questa visita rappresenta un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi.

20.07 La Premier Giorgia Meloni ha effettuato una visita ufficiale nel Sultanato dell'Oman.Durante l'incontro della Premier con il Sultano Haitham bin Tarik ci sono stati colloqui ufficiali per discutere le modalità atte a rafforzare le relazioni bilaterali ed espandere gli ambiti di cooperazione in modo da favorire gli interessi reciproci. Ribadito il loro impegno a sviluppare il partenariato strategico tra le due nazioni ed affermata la volontà di rafforzare la cooperazione nei settori del commercio, investimenti ed industria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: G20: Meloni incontra Modi, impegno a rafforzare partenariato Italia-India

Leggi anche: Oman–Italia, Meloni segna la nuova rotta del Mediterraneo nel Golfo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Italia-Oman, risolvere i conflitti con il diritto internazionale; Missione di Giorgia Meloni in Asia: Incontri Strategici con Giappone, Oman e Corea del Sud per Nuove Opportunità di Collaborazione.

italia oman impegno partenariatoMeloni incontra sultano Oman: impegno per pace e relazioni bilaterali - Impegno per 'raggiungere la sicurezza e la stabilità' e per la risoluzione dei 'conflitti con mezzi pacifici, in ... notizie.tiscali.it

italia oman impegno partenariatoItalia-Oman, risolvere i conflitti con il diritto internazionale - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sultano dell'Oman Haitham bin Tarik "hanno scambiato opinioni su questioni di carattere regionale e internazionale di interesse ... msn.com

italia oman impegno partenariatoItalia-Oman, Meloni e il sultano Haitham bin Tarik pronti a rafforzare la cooperazione - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, ha effettuato una visita ufficiale nel sultanato dell’Oman. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.