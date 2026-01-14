Italia Del Meridione sarà la lista del ponte dello Stretto e dello sviluppo dell’area metropolitana
Nei giorni scorsi, il professor Simone Veronese, presidente dell’associazione Amici del Ponte dello Stretto, ha incontrato il consigliere regionale Orlandino Greco, referente di Italia Del Meridione. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere le prospettive di sviluppo per il ponte e l’area metropolitana, analizzando opportunità e strategie per favorire la crescita sostenibile del territorio del Meridione.
Nei giorni scorsi si è svolto un incontro politico e programmatico tra il professor Simone Veronese, presidente dell'associazione Amici del Ponte dello Stretto, e il consigliere regionale Orlandino Greco, referente del movimento IDM, per un confronto diretto sul futuro del Ponte sullo Stretto e.
