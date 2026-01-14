Italia attraversa la strada per raggiungere l’auto poi la morte | investito all’improvviso

Un incidente mortale si è verificato mercoledì 14 gennaio a Castenedolo, in provincia di Brescia. Un uomo di 66 anni è stato investito mentre attraversava la strada per raggiungere la propria auto, perdendo la vita sul colpo. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale e di prestare attenzione durante gli spostamenti pedonali.

Un nuovo incidente stradale mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 gennaio a Castenedolo, in provincia di Brescia, dove un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto. La vittima stava attraversando la carreggiata per raggiungere la propria vettura parcheggiata sul lato opposto della strada, al termine della giornata lavorativa, quando è avvenuto l’impatto che non gli ha lasciato scampo. L’episodio si è consumato lungo una delle arterie che collegano l’abitato di Castenedolo con l’area dell’aeroporto militare di Ghedi, in un tratto particolarmente trafficato nelle ore di rientro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, attraversa la strada per raggiungere l’auto, poi la morte: investito all’improvviso Leggi anche: Attraversa la strada per raggiungere l’auto parcheggiata e viene travolto: 66enne muore a Castenedolo Leggi anche: Attraversa la strada verso parcheggio, investito da un’auto: morto 70enne a Carpenedolo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chi pagherà per la ciclabile peggiore della storia?; Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia; Escursioni Cicloturismo, boom di ’bikers’; Consumi, secondo un'indagine per il 66% degli italiani il prezzo è determinante nell'acquisto di abbigliamento. Attraversa la strada verso parcheggio, investito da un’auto: morto 70enne a Carpenedolo - L'incidente si è verificato poco prima delle 18 lungo la strada di collegamento con l'aeroporto militare di Ghedi ... msn.com

Travolta mentre attraversa la strada: addio a Elena - Una tranquilla giornata feriale si è trasformata in tragedia a Rastignano, frazione di Pianoro, dove una donna di ... msn.com

Una delle pagine più buie e controverse della storia d’Italia, riletta attraversa lo stile tagliente e irriverente di Dario Fo e Franca Rame, ancora meritevole di attenzione e riflessione a 55 anni dalla prima rappresentazione. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.