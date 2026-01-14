Italcontainers di Mercogliano la Fismic vince la competizione elettorale

Italcontainers di Mercogliano è stata teatro delle recenti elezioni sindacali nel settore metalmeccanico irpino. La Fismic ha ottenuto la maggioranza dei consensi, consolidando la propria rappresentanza all’interno dell’azienda. Questa consultazione rappresenta un momento importante per il settore locale, evidenziando la volontà dei lavoratori di partecipare attivamente ai processi decisionali e di tutela dei propri diritti.

