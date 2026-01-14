Italcontainers di Mercogliano la Fismic vince la competizione elettorale
Italcontainers di Mercogliano è stata teatro delle recenti elezioni sindacali nel settore metalmeccanico irpino. La Fismic ha ottenuto la maggioranza dei consensi, consolidando la propria rappresentanza all’interno dell’azienda. Questa consultazione rappresenta un momento importante per il settore locale, evidenziando la volontà dei lavoratori di partecipare attivamente ai processi decisionali e di tutela dei propri diritti.
Alla Italcontainers di Mercogliano, si è consumata la prima sfida elettorale del mondo metalmeccanico Irpino. L'azienda del gruppo Marinelli, riveste un ruolo importante nell'indotto dell'Automotive e produce particolari per Ferrari e Stellantis e da poco si è inserita anche nel settore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
