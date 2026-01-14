ISOBEL CAMBIA TUTTO ? Addio Amici nuovo destino a Caduta Libera!

Isobel Kinnear, nota per la sua partecipazione ad Amici, ha deciso di cambiare percorso televisivo trasferendosi a Caduta Libera. La sua scelta è stata supportata da Max Giusti, con cui collaborerà nel nuovo show. La decisione ha suscitato attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori, segnando un nuovo capitolo nella carriera dell’artista e rappresentando un aggiornamento importante nel panorama dello spettacolo italiano.

Colpo di scena in TV: Isobel Kinnear lascia Amici, approda a Caduta Libera e dietro c'è Max Giusti. con la "benedizione" di Maria De Filippi. Coincidenze? Noi non crediamo. FERMI TUTTI. Isobel Kinnear ha parlato. E quando Isobel parla. la TV italiana TREMA. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni racconta com'è iniziata la sua avventura a Caduta Libera: una chiamata. Un provino. E poi. L'INCONTRO. Max Giusti. Gentile. Disponibile. Quasi sospettosamente gentile. Talmente carino che Isobel dice: "Mi sta aiutando a trovare una strada mia". Traduzione: non ti butta nel buco come nel gioco. Ti prende per mano. Isobel Kinnear, la ballerina rompe il silenzio su Amici: «Maria De Filippi sapeva già tutto. Sto cercando una mia strada».

Chi scegli: Giulia o Isobel Due sorrisi diversi, entrambi impossibili da ignorare Giulia ti conquista con la sua dolce goffaggine e quella risata che ti migliora la giornata, anche quando va storta Isobel entra in scena e cambia l’aria: solare, potente, elegante facebook

