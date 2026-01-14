Irregolari nel territorio nazionale e con diversi precedenti | predisposto dalla polizia un doppio rimpatrio
La polizia di Ancona ha effettuato un doppio rimpatrio nel quadro delle attività di controllo contro l'immigrazione irregolare. Gli interventi hanno coinvolto soggetti con precedenti penali, contribuendo a rafforzare le misure di sicurezza sul territorio nazionale. L'operazione si inserisce nel più ampio impegno delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle norme e la tutela della legalità.
ANCONA – Doppio rimpatrio eseguito dalla polizia dorica nell'ambito del contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Nella giornata di ieri, gli agenti della Questura di Ancona hanno dato esecuzione al rimpatrio di due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.A seguito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
