Iran via libera a mozione in Senato | solo il M5S si astiene

La commissione Esteri del Senato italiano ha approvato all’unanimità una risoluzione di sostegno al popolo iraniano, coinvolto in proteste e repressioni. Solo il Movimento 5 Stelle si è astenuto. La decisione riflette l’unità delle forze politiche italiane nel condannare le violenze e sostenere i diritti civili in Iran.

(Adnkronos) – La commissione Esteri del Senato ha votato una risoluzione unitaria, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e opposizione, di sostegno al popolo dell'Iran, vittima di una durissima repressione nelle proteste di piazza. Unici astenuti i rappresentanti del M5S. "Chiedevamo la condanna di un eventuale uso della forza di Trump nel testo".

**Iran: via libera in Senato a mozione unitaria, M5s si astiene** - La commissione Esteri del Senato ha votato una mozione unitaria, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e opposizione, di sostegno al popolo iraniano. lagazzettadelmezzogiorno.it

Crisi iraniana, mozione bipartisan del Consiglio regionale - Via libera unanime dell’Aula a un documento di sostegno al popolo iraniano e di condanna della repressione del regime ... varesenews.it

La ragazza in foto si chiamava Rubina Aminian, aveva 23 anni, era curda e sognava di lavorare nella moda, di vivere una vita libera. Studiava design tessile a Teheran e partecipava alle manifestazioni contro il regime iraniano. Rubina è la prima vittima ricono facebook

I difensori del #GENOCIDIO Israeliano vogliono “liberare” l’Iran con le bombe. La scrittrice iraniana Sahar Delijani : “Sono nata in una prigione, in Iran. Ma se la tua visione di libertà si basa sulla distruzione di innocenti, allora non è la libertà ciò che stai perseg x.com

