Iran via libera a mozione in Senato | solo il M5S si astiene

La commissione Esteri del Senato italiano ha approvato all’unanimità una risoluzione di sostegno al popolo iraniano, coinvolto in proteste e repressioni. Solo il Movimento 5 Stelle si è astenuto. La decisione riflette l’unità delle forze politiche italiane nel condannare le violenze e sostenere i diritti civili in Iran.

(Adnkronos) – La commissione Esteri del Senato ha votato una risoluzione unitaria, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e opposizione, di sostegno al popolo dell'Iran, vittima di una durissima repressione nelle proteste di piazza. Unici astenuti i rappresentanti del M5S. "Chiedevamo la condanna di un eventuale uso della forza di Trump nel testo", .

