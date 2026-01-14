Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere preoccupato per le vittime in Iran e di valutare le possibili risposte. Rientrato alla Casa Bianca dopo un viaggio a Detroit, Trump ha affermato di voler considerare attentamente la situazione nel paese mediorientale prima di prendere eventuali decisioni. La situazione in Iran resta monitorata attentamente dalle autorità statunitensi, che si preparano a rispondere a eventuali sviluppi.

Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca martedì sera per “ valutare l’intera situazione in Iran “. Il presidente Usa ha parlato con i giornalisti al suo arrivo alla Joint Base Andrews in Maryland, dopo la visita a Detroit. “L’Iran mi preoccupa, soprattutto per come muore la gente lì. Pensiamo di ottenere presto dei numeri precisi. Li avrò tra circa 20 minuti. Avremo dati precisi su ciò che sta accadendo in termini di uccisioni. Sembra che le uccisioni siano numerose, ma non lo sappiamo ancora con certezza. Tra 20 minuti sarò lì e agirò di conseguenza “, ha affermato il presidente Usa. Quanto alla possibilità di una rappresaglia iraniana in caso di attacco americano, il presidente ha affermato: “L’Iran lo ha detto l’ultima volta che li ho colpiti con la capacità nucleare che ora non possiedono più. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: Trump: "Preoccupato per i morti, agirò di conseguenza"

Leggi anche: Iran, migliaia di morti. Trump ai manifestanti: “Continuate a protestare, aiuti in arrivo”

Leggi anche: Iran, proteste represse nel sangue: migliaia di morti. Trump: “Arrivano gli aiuti”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Migliaia di morti e di arresti, Ilario Piagnerelli ricorda alcune delle vittime; Iran, continuano le proteste contro il governo: almeno 45 morti. Trump: «Pronti a colpire duramente»; Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime.

Iran: Trump: "Preoccupato per i morti, agirò di conseguenza" - (LaPresse) Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca martedì sera per "valutare l'intera situazione in Iran". stream24.ilsole24ore.com