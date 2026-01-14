Iran Trump incita le piazze | Arriviamo prendete il controllo L' ira di Cina e Russia | ?Si temono 12mila morti | Strade di sangue

Le recenti tensioni in Iran, con proteste e minacce da parte di Donald Trump, hanno suscitato preoccupazioni internazionali. Cina e Russia esprimono solidarietà, mentre si temono molte vittime tra i manifestanti. La situazione rimane incerta, con minacce di ritorsioni e un clima di instabilità crescente. In questo contesto, le dichiarazioni di Trump e le reazioni globali evidenziano la complessità di una crisi che potrebbe avere ripercussioni significative nella regione.

Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: “Gli aiuti arriveranno presto”. Teheran all’ONU: “USA vogliono attaccarci” - Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso, intanto Donald Trump incita i manifestanti ... fanpage.it

Iran, Trump: «Aiuti in arrivo». Migliaia di morti nella repressione - Trump incita gli iraniani a continuare a manifestare e a «prendere il controllo delle istituzioni» mentre continua la mattanza nelle piazze: «Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani ... ilsole24ore.com

“I principali assassini del popolo iraniano sono Trump e Netanyahu”. È la risposta, l’unica, arrivata ieri da Teheran a Donald Trump, affidata a un breve post del segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Iran, Ali Larijani. Mosca è intervenuta, a parole, facebook

Iran, Trump e la promessa “stiamo arrivando”: i rischi della svolta sul regime change Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' x.com

