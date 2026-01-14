Washington, 14 gen. (AdnkronosAfp) - "Un'azione molto forte" verrà intrapresa se le autorità iraniane dovessero procedere con le minacciate impiccagioni di alcuni manifestanti. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, mentre Teheran ha definito gli avvertimenti americani un "pretesto per un intervento militare". Trump, che in precedenza aveva detto ai manifestanti in Iran che "gli aiuti sono in arrivo", ha dichiarato in un'intervista alla Cbs News che gli Stati Uniti sarebbero intervenuti se l'Iran avesse iniziato a impiccare i manifestanti. I procuratori di Teheran hanno affermato che le autorità iraniane avrebbero presentato accuse capitali per "moharebeh", ovvero "aver mosso guerra a Dio", contro alcuni sospettati arrestati durante le recenti manifestazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Trump, 'azioni molto forti se governo impicca i manifestanti'

Leggi anche: Bagno di sangue in Iran. Trump: "Valutiamo azioni molto forti", Khamenei lo attacca: "Sarà rovesciato"

Leggi anche: Iran, Trump avverte: “Se colpite i manifestanti interverremo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Iran, possibili fino a 20.000 morti. Trump: «Il mio obiettivo finale è vincere». Usa valutano risposta non militare; Trump, 'se l'Iran impiccherà i manifestanti azioni molto forti'; Iran, Trump ai manifestanti: L'aiuto è in arrivo. Migliaia i morti nelle proteste; Proteste in Iran, le notizie di martedì 13 gennaio.

Trump, 'se l'Iran impiccherà i manifestanti azioni molto forti' - Gli Stati Uniti intraprenderanno "azioni molto forti" se l'Iran impiccherà i manifestanti. ansa.it