Iran si temono almeno 3mila morti Trump | Continuate a protestare gli aiuti stanno arrivando Ira di Mosca

Le proteste in Iran, iniziate tra i commercianti colpiti da crisi economica, si sono evolute in una vasta rivolta contro il regime degli ayatollah. Si stimano almeno 3.000 vittime, mentre le tensioni tra Teheran e Mosca aumentano e le dichiarazioni di Trump indicano un sostegno alle manifestazioni. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, riflettendo le profonde criticità politiche e sociali del paese.

Le proteste partite dai commercianti del bazar, colpiti dal crollo del rial e da un'inflazione galoppante, si sono trasformate in una rivolta contro il regime degli ayatollah, saliti al potere dopo la rivoluzione del'79. La repressione dei Pasdaran ha già causato migliaia di morti, 12mila secondo. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Iran, l’appello di Trump ai manifestanti: «Continuate a protestare, gli aiuti stanno arrivando» – Il video Leggi anche: Trump: "Continuate a protestare, gli aiuti stanno arrivando" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In Iran si temono «almeno 12 mila morti»; Iran, migliaia di morti nelle proteste di piazza a Teheran; Iran, si temono almeno 3mila morti. Trump: Continuate a protestare, gli aiuti stanno arrivando. Ira di Mosca; In Iran si temono «almeno 12 mila morti». Iran, migliaia di morti nelle proteste di piazza a Teheran - L'Onu si dichiara inorridito e ritiene inaccettabile che il dissenso sia catalogato come terrorismo ... lanotiziagiornale.it

L'Arabia Saudita non darà il suo spazio aereo per un eventuale attacco - Le proteste partite dai commercianti del bazar, colpiti dal crollo del rial e da un'inflazione galoppante, si sono trasformate in una rivolta contro il regime degli ayatollah, saliti al potere dopo la ... today.it

In Iran si temono '12 mila morti'. Trump: 'Avanti con le proteste, presto gli aiuti'. L'ira di Mosca - Un incendio durante le proteste a TeheranTrump valuta le opzioni, la Russia: 'Un nuovo attacco avrebbe conseguenze disastrose'. ansa.it

+++ +++ In Iran "si temono almeno 12mila morti", Teheran avvia le esecuzioni. Un 26enne rischia di essere giustiziato. L’Onu: "Inorriditi" https://gazzettadelsud.it/p=2156189 facebook

A due settimane dallo scoppio della nuova ondata di proteste in #Iran, cresce il bilancio della repressione. Le vittime sarebbero almeno 490, ma se ne temono molte di più, mentre sale la tensione a livello internazionale. x.com

