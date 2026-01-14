Iran si temono almeno 3mila morti Trump | Continuate a protestare gli aiuti stanno arrivando Ira di Mosca

Le proteste in Iran, iniziate tra i commercianti colpiti da crisi economica, si sono evolute in una vasta rivolta contro il regime degli ayatollah. Si stimano almeno 3.000 vittime, mentre le tensioni tra Teheran e Mosca aumentano e le dichiarazioni di Trump indicano un sostegno alle manifestazioni. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, riflettendo le profonde criticità politiche e sociali del paese.

Le proteste partite dai commercianti del bazar, colpiti dal crollo del rial e da un'inflazione galoppante, si sono trasformate in una rivolta contro il regime degli ayatollah, saliti al potere dopo la rivoluzione del'79. La repressione dei Pasdaran ha già causato migliaia di morti, 12mila secondo. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

