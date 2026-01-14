Iran | Se USA attaccano bombarderemo le basi medici iraniani | Sparano agli occhi vogliono che diventino ciechi news in diretta
Le tensioni in Iran continuano a suscitare preoccupazione internazionale. Le notizie più recenti segnalano minacce di attacchi da parte degli Stati Uniti, proteste di vaste proporzioni e il coinvolgimento di medici iraniani che denunciano violenze sugli occhi dei manifestanti. In questo contesto, gli sviluppi sul terreno e le dichiarazioni delle parti rappresentano un quadro complesso di una crisi ancora in evoluzione.
Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso, intanto Donald Trump incita i manifestanti a "prendere il controllo delle istituzioni" e promesse l'invio di aiuti. Per Mosca le minacce USA a Teheran sono "inaccettabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
