Iran | Se USA attaccano bombarderemo le basi medici iraniani | Sparano agli occhi vogliono che diventino ciechi news in diretta

Le tensioni in Iran continuano a suscitare preoccupazione internazionale. Le notizie più recenti segnalano minacce di attacchi da parte degli Stati Uniti, proteste di vaste proporzioni e il coinvolgimento di medici iraniani che denunciano violenze sugli occhi dei manifestanti. In questo contesto, gli sviluppi sul terreno e le dichiarazioni delle parti rappresentano un quadro complesso di una crisi ancora in evoluzione.

Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso, intanto Donald Trump incita i manifestanti a "prendere il controllo delle istituzioni" e promesse l'invio di aiuti. Per Mosca le minacce USA a Teheran sono "inaccettabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Iran: “Se USA attaccano bombarderemo le sue basi”, Media: “Evacuazione personale base USA in Qatar”, news in diretta sulle proteste

Leggi anche: Iran: “Se USA ci attaccano bombarderemo le sue basi”, Trump ai manifestanti: “Presto arrivano aiuti”, news in diretta sulle proteste

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Proteste in Iran, le notizie in diretta | Trump: «Azioni forti se il governo impicca i manifestanti». Teheran risponde: «Cerca il pretesto per attaccarci. I morti responsabilità sua e di Israele»; Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi; L'Iran non è mai stato così isolato e fragile, possibile colpo di stato interno: l'analisi dell'esperto ISPI; Ora la destra ha scoperto la bellezza dei diritti e del dissenso (ma solo in Iran e in Venezuela).

Iran: Usa cercano pretesto per attaccare - "Usa e Israele hanno una responsabilità diretta e innegabile per la perdita di vite di civili innocenti", sostiene l'ambasciatore iraniano presso l'Onu ... rainews.it