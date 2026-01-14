Iran scatta l’emergenza | Washington chiede agli americani di lasciare il paese

L'aumento delle tensioni tra Iran e Stati Uniti ha portato il governo americano a raccomandare ai cittadini statunitensi di lasciare immediatamente l’Iran. Questa decisione si inserisce in un contesto di crescenti preoccupazioni sulla sicurezza e stabilità nella regione, richiedendo attenzione e prudenza da parte di chi si trova nel paese. Restano fondamentali aggiornarsi costantemente sulle evoluzioni della situazione e seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Il clima di tensione internazionale ha raggiunto un nuovo picco nelle ultime ore, portando il governo degli Stati Uniti d'America a emettere un comunicato di massima urgenza rivolto ai propri connazionali presenti sul suolo iraniano. La situazione in Medio Oriente appare estremamente fluida e segnata da un rapido deterioramento delle condizioni di sicurezza, spingendo il Dipartimento di Stato a rompere gli indugi con un ordine perentorio che non lascia spazio a interpretazioni. Secondo le ultime notizie battute dalle agenzie, la richiesta formale è quella di lasciare immediatamente l'Iran, suggerendo manovre di evacuazione che tengano conto della crescente difficoltà nel reperire collegamenti aerei stabili o sicuri.

