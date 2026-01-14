Iran | Renzi ' sembra strage di serie B ci apriremo sabato Assemblea nazionale'

Matteo Renzi commenta la situazione in Iran, sottolineando che le proteste non sono legate all'inflazione, ma alla richiesta di libertà. Annuncia inoltre che l'Assemblea nazionale si riunirà sabato per discutere gli sviluppi in Iran, evidenziando l'importanza di un'attenzione continua sulla questione. Questa analisi si inserisce nel contesto delle attuali tensioni politiche e sociali nel paese mediorientale.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Lo dico chiaro a chi tentenna: in Iran non si protesta per l'inflazione. Si sogna la libertà. E purtroppo è tutt'altro che facile. Io ricordo che il primo gesto che feci da sindaco, 17 anni fa, fu issare sul balcone di Palazzo Vecchio uno striscione in sostegno dell'Onda Verde che allora provò senza successo a rovesciare il regime. E purtroppo siamo sempre lì". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews. "Ne parleremo sabato 17 gennaio alla nostra Assemblea Nazionale che apriremo proprio con questa immagine, divenuta icona di una rivolta che parla al cuore di tutti noi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

