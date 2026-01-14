Iran proteste represse nel sangue | migliaia di morti Trump | Arrivano gli aiuti

L’Iran continua a fronteggiare proteste di vasta portata, con un bilancio di molte vittime a causa della repressione. Dopo due settimane di manifestazioni, le autorità iraniane hanno mantenuto una posizione dura. In risposta, Donald Trump ha annunciato la sospensione del dialogo con Teheran e ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a fornire aiuti, segnando un importante cambiamento nelle relazioni tra i due paesi.

(Adnkronos) – Stop al dialogo con l'Iran, Donald Trump ha deciso. Il presidente degli Stati Uniti prende posizione dopo la durissima repressione del regime di Teheran contro i cittadini che da 2 settimane scendono in piazza. "Ho cancellato tutti gli incontri con ufficiali iraniani fino a quando non cesserà l'uccisione insensata dei manifestanti", annuncia Trump.

Iran, «si stimano dodicimila uccisi nelle proteste». L'Onu: inorriditi per la repressione, è inaccettabile - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. ilmessaggero.it

Iran nel caos, centinaia di morti. Trump: “Teheran vuole negoziare con noi” - Alta tensione in Iran dove vanno avanti le proteste di massa, represse nel sangue dal regime degli ayatollah. newsmondo.it

“Almeno 12.000 persone, molte under 30, sono state uccise” nelle proteste in Iran. Lo riporta Iran International, in quello che il media di opposizione basato a Londra definisce “il più grande massacro nella storia contemporanea dell’Iran, avvenuto in gran part - facebook.com facebook

Secondo segnalazioni provenienti da Pardis, nei pressi di Teheran, le forze di sicurezza iraniane hanno aperto il fuoco sulla folla, colpendo indiscriminatamente manifestanti e civili, inclusi cittadini che non stavano partecipando alle proteste. Un servizio della x.com

