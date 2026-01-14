Iran proteste represse nel sangue | migliaia di morti Trump | Arrivano gli aiuti

Da periodicodaily.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran continua a fronteggiare proteste di vasta portata, con un bilancio di molte vittime a causa della repressione. Dopo due settimane di manifestazioni, le autorità iraniane hanno mantenuto una posizione dura. In risposta, Donald Trump ha annunciato la sospensione del dialogo con Teheran e ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a fornire aiuti, segnando un importante cambiamento nelle relazioni tra i due paesi.

(Adnkronos) – Stop al dialogo con l'Iran, Donald Trump ha deciso. Il presidente degli Stati Uniti prende posizione dopo la durissima repressione del regime di Teheran contro i cittadini che da 2 settimane scendono in piazza. "Ho cancellato tutti gli incontri con ufficiali iraniani fino a quando non cesserà l'uccisione insensata dei manifestanti", annuncia Trump. Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Iran, proteste represse nel sangue. Trump valuta l’attacco

Leggi anche: In Iran migliaia di morti. La promessa di Trump: "Arrivano gli aiuti"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Iran, continuano le proteste represse nel sangue; Iran, Trump valuta l'attacco. Le opzioni Usa, perché domani è il giorno chiave; Iran, la svolta di Trump e l'attacco più vicino: i tre segnali; Iran, proteste represse nel sangue. Trump valuta l’attacco.

iran proteste represse sangueIran, proteste represse nel sangue: migliaia di morti. Trump: "Arrivano gli aiuti" - Il presidente degli Stati Uniti prende posizione dopo la durissima repressione del regime di Teheran contro i cittadini che da 2 settimane scendono ... adnkronos.com

iran proteste represse sangueIran, «si stimano dodicimila uccisi nelle proteste». L'Onu: inorriditi per la repressione, è inaccettabile - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. ilmessaggero.it

iran proteste represse sangueIran nel caos, centinaia di morti. Trump: “Teheran vuole negoziare con noi” - Alta tensione in Iran dove vanno avanti le proteste di massa, represse nel sangue dal regime degli ayatollah. newsmondo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.