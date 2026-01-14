Iran proteste nel sangue Migliaia di morti Trump | vi sosteniamo

Le recenti proteste in Iran sono state accompagnate da violenze e numerose vittime, mentre il regime degli Ayatollah prosegue nella repressione del dissenso. Nel frattempo, fonti indicano che gli Stati Uniti avrebbero consigliato ad alcuni loro cittadini di lasciare la base di Al Udeid in Qatar, in un clima di crescente tensione nella regione.

In Iran il regime degli Ayatollah continua il massacro del suo popolo. Secondo i media gli USA chiedono ad una parte del personale americano di abbandonare la base aerea di Al Udeid in Qatar. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, proteste nel sangue. Migliaia di morti. Trump: vi sosteniamo Leggi anche: Iran, proteste represse nel sangue: migliaia di morti. Trump: “Arrivano gli aiuti” Leggi anche: Iran, repressione nel sangue: 466 morti e migliaia di arresti durante le proteste Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco; Iran, la svolta di Trump e l'attacco più vicino: i tre segnali; Sangue sulle proteste, centinaia di vittime e migliaia di arresti; Bagno di sangue sulle proteste in Iran. Trump valuta l’attacco. Iran, proteste represse nel sangue: migliaia di morti. Trump: “Arrivano gli aiuti” - Il presidente degli Stati Uniti prende posizione dopo la durissima repressione del regime di Teheran contro i cittadini che da 2 setti ... msn.com

Proteste in Iran, ambasciatore Onu accusa Trump: “Incita alla violenza” - In una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’ambasciatore iraniano all’ONU accusa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di incoraggiare la destabilizzazione politica nel suo ... secondopianonews.it

Proteste e migliaia di morti in Iran, la comunità barese contro il regime degli Ayatollah – VIDEO - Il regime reprime il dissenso con violenza: proteste soffocate nel sangue, migliaia di morti e arresti, torture e condanne a morte. telebari.it

Iran, proteste nel sangue. Migliaia di morti. Trump: vi sosteniamo

Le proteste in Iran, esplose alla fine di dicembre 2025 contro la crescente crisi economica e la recessione del valore della moneta nazionale, si sono rapidamente trasformate in un movimento di massa contro il regime degli ayatollah, con richieste di libertà pol facebook

Iran, “oltre 3 mila morti”. Le proteste calano. Il regime: “È la Cia”. @rantoniucci x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.