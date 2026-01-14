Iran | Pechino ' no a ingerenze esterne'

La Cina ha dichiarato di opporsi a qualsiasi ingerenza esterna negli affari interni dell’Iran. La posizione di Pechino sottolinea l’importanza di rispettare la sovranità dello stato iraniano e di mantenere relazioni basate sul rispetto reciproco. Questa presa di posizione si inserisce nel quadro delle attuali dinamiche geopolitiche e riflette l’interesse della Cina nel preservare rapporti stabili con l’Iran.

Pechino, 14 gen. (Adnkronos) - La Cina si oppone a qualsiasi ingerenza esterna negli affari interni dell'Iran. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che Washington potrebbe intraprendere "azioni molto forti" contro Teheran. La Cina non tollera l'uso o la minaccia della forza nelle relazioni internazionali, ha affermato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, in una conferenza stampa quando gli è stato chiesto della posizione della Cina riguardo i commenti di Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: Pechino, 'no a ingerenze esterne' Leggi anche: Famiglia nel bosco, avvocato rimette mandato: "Troppe ingerenze esterne" Leggi anche: Famiglia nel bosco, l’avvocato lascia l’incarico: “Hanno rifiutato tutte le proposte. Troppe ingerenze esterne” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cina: no a interferenze esterne in Iran; Pechino difende Teheran: “No alle interferenze straniere, serve pace”; Cina, 'contrari alle interferenze straniere in Iran'; Trump: “L'Iran vuole negoziare”. Teheran: “Aperti al dialogo”. Iran: Pechino, 'no a ingerenze esterne' - Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese, dopo che il presidente degli Stati Uni ... lanuovasardegna.it

#Iran. Mentre Trump valuta cyber attacchi, Mosca e Pechino criticano le mosse americane, e l'Ue annuncia nuove sanzioni contro il regime di Teheran facebook

Venezuela e Iran: due crisi separate o un’unica strategia sulla Cina Da Caracas a Teheran tutte le strade portano a Pechino. Ecco perché x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.