Iran passa la mozione bipartisan al Senato ma M5S si astiene

In commissione Esteri-Difesa del Senato, è stata approvata una risoluzione bipartisan sull’Iran, esprimendo preoccupazione per gli eventi in corso e condannando la repressione delle autorità di Teheran. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto, mantenendo una posizione di neutralità nel dibattito. La decisione riflette l’attenzione del Parlamento sulla situazione politica e sociale nel paese, nel rispetto delle diverse sensibilità politiche.

Via libera in commissione Esteri-Difesa del Senato alla risoluzione bipartisan sull’Iran, che esprime la preoccupazione per i drammatici eventi in corso e la condanna della repressione attuata dalle autorità di Teheran. Il testo è stato approvato con un’ampia convergenza tra maggioranza e opposizione, ma con la scelta di astensione del Movimento 5 Stelle, che ha subito acceso lo scontro politico. L’astensione del M5S e le motivazioni. I senatori pentastellati avevano chiesto di inserire nella risoluzione un riferimento esplicito alla contrarietà a qualsiasi intervento armato esterno. Una richiesta respinta nel corso dei lavori in commissione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, passa la mozione bipartisan al Senato ma M5S si astiene Leggi anche: **Iran: via libera in Senato a mozione unitaria, M5s si astiene** Leggi anche: Iran, via libera a mozione in Senato: solo il M5S si astiene La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La mozione bipartisan dei partiti italiani sull’Iran; Sull’Iran il Pd raddoppia: una mozione unitaria? Di più, bipartisan; Crisi iraniana, mozione bipartisan del Consiglio regionale; Crisi iraniana, mozione bipartisan del Consiglio regionale Lombardia. Iran, passa la mozione bipartisan al Senato ma M5S si astiene - I pentastellati: “Non vogliamo che il governo si trovi a sostenere un’altra guerra illegale di Trump”. repubblica.it Sull’Iran il Pd raddoppia: una mozione unitaria? Di più, bipartisan - Ma bisogna fare presto: se Trump decidesse di intervenire le differenze sbarrerebbero la strada comune. editorialedomani.it

Il M5s è l'unico partito a non firmare la risoluzione bipartisan per l'Iran - Gli unici ad astenersi sono i pentastellati Licheri e Marton: a mancare è la condanna a un eventuale interv ... ilfoglio.it

