Iran passa la mozione bipartisan al Senato ma M5S si astiene

Da thesocialpost.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In commissione Esteri-Difesa del Senato, è stata approvata una risoluzione bipartisan sull’Iran, esprimendo preoccupazione per gli eventi in corso e condannando la repressione delle autorità di Teheran. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto, mantenendo una posizione di neutralità nel dibattito. La decisione riflette l’attenzione del Parlamento sulla situazione politica e sociale nel paese, nel rispetto delle diverse sensibilità politiche.

Via libera in commissione Esteri-Difesa del Senato alla risoluzione bipartisan sull’Iran, che esprime la preoccupazione per i drammatici eventi in corso e la condanna della repressione attuata dalle autorità di Teheran. Il testo è stato approvato con un’ampia convergenza tra maggioranza e opposizione, ma con la scelta di astensione del Movimento 5 Stelle, che ha subito acceso lo scontro politico. L’astensione del M5S e le motivazioni. I senatori pentastellati avevano chiesto di inserire nella risoluzione un riferimento esplicito alla contrarietà a qualsiasi intervento armato esterno. Una richiesta respinta nel corso dei lavori in commissione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

