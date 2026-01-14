Iran minacciate esecuzioni dimostranti

Il massimo giudice iraniano ha annunciato possibili processi rapidi ed esecuzioni per i manifestanti arrestati durante le recenti proteste contro il regime. Le autorità hanno aumentato le misure repressive, mentre gli attivisti riferiscono che il bilancio delle vittime supera le 200. Questi sviluppi indicano una stretta crescente sulla libertà di espressione e sui diritti civili nel paese.

13.40 Il massimo giudice iraniano ha lasciato intendere processi rapidi ed esecuzioni per chi è stato arrestato durante le proteste nazionali contro il regime, mentre gli attivisti dicono che il bilancio delle vittime è salito a oltre 2.500 morti finora. Il capo della magistratura iraniana Mohseni-Ejei ha parlato dei processi e delle esecuzioni in un video martedì, nonostante un avvertimento del presidente Usa Trump che avrebbe "preso misure molto decise" se le esecuzioni avessero avuto luogo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

