Iran | Magi ' Più Europa in piazza venerdì e sabato'

In Iran, le manifestazioni continuano a testimoniare il desiderio di libertà e democrazia. Venerdì e sabato, gruppi di cittadini si sono riuniti in piazza, condannando la repressione del regime e sostenendo i diritti fondamentali. In Italia, dissidenti e attivisti si sono incontrati davanti all'ambasciata iraniana per esprimere solidarietà e chiedere un cambiamento pacifico.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Ieri eravamo davanti all'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran insieme ai dissidenti in Italia per condannare la violenta repressione che il regime sta attuando nei confronti del suo stesso popolo, che chiede libertà, democrazia e diritti. Venerdì saremo in Piazza del Campidoglio a Roma a manifestare per e con il popolo iraniano. E lo stesso faremo alla marcia di sabato mattina”. Lo annuncia il segretario di +Europa Riccardo Magi. “In Iran è in corso il massacro di un popolo da parte di un regime sanguinario. Per questo saremo in piazza senza titubanze: è un modo di esprimere un sostegno e una vicinanza a questo popolo ma anche di chiedere alle istituzioni europee e italiane di fare tutto il possibile per aiutare questa rivoluzione democratica e liberale”, conclude Magi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: Magi, 'Più Europa in piazza venerdì e sabato' Leggi anche: Magi (+Europa): "Ecco perché bisogna scendere in piazza per l'Iran" Leggi anche: Iran, Magi (+Europa): “Ambasciata italiana dia protezione e visti ai manifestanti” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Iran: Magi, 'Più Europa in piazza venerdì e sabato' - “Ieri eravamo davanti all’ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran insieme ai dissidenti in Italia per condannare la violenta repressione che il regime sta attuando ... lanuovasardegna.it

