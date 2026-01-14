**Iran | M5s ' spacca' unità Parlamento ma venerdì piazza unitaria a Roma**

La recente discussione in Parlamento sulle politiche riguardanti l'Iran ha evidenziato divisioni tra le forze politiche. Se da un lato si è registrata un’unità di intenti in occasioni precedenti, oggi la commissione Esteri e Difesa del Senato testimonia una certa frattura. Venerdì a Roma si terrà comunque una manifestazione unitaria, segno di un impegno condiviso sulla questione internazionale.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - L'unità del Parlamento in politica estera, dimostrata anche dalla standing ovation di ieri al ministro Antonio Tajani, svanisce oggi nella commissione Esteri e Difesa del Senato. A fare la voce fuori dal coro sull'Iran ci pensa il Movimento 5 stelle. Che non solo non vota con la maggioranza la risoluzione presentata dalla forzista Stefania Craxi, ma si discosta anche dalla linea degli 'alleati' del Partito democratico e di Avs e decide di astenersi. Polemiche dal centrodestra. Ma anche in parte del campo progressista con cui i pentastellati stanno cercando di costruire un'alternativa al governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Iran: M5s 'spacca' unità Parlamento, ma venerdì piazza unitaria a Roma** Leggi anche: **Iran: via libera in Senato a mozione unitaria, M5s si astiene** Leggi anche: L'opposizione si spacca sull'Iran: il Senato approva una mozione bipartisan ma il M5S si astiene. Conte: "No ad azioni militari" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Risoluzione bipartisan Iran, M5s si astiene: «Eliminato il nostro no alle azioni militari unilaterali» - Conte motiva l’astensione dei Cinque stelle sul testo bipartisan sull’Iran che era in votazione oggi in commissione Esteri e Difesa al Senato: «Avevamo chiesto una cosa semplice: mettere nero su bianc ... editorialedomani.it

Il M5s che si spacca sull'Iran toglie voce a chi protesta. Parla Alizadeh, attivista iraniana del Pd: "Credo che non avere una posizione unitaria non dia piena solidarietà, vicinanza e neanche aiuto al popolo iraniano". Di Riccardo Carlino facebook

Il M5s che si spacca sull'Iran toglie voce a chi protesta. Parla Alizadeh, attivista iraniana del Pd: "Credo che non avere una posizione unitaria non dia piena solidarietà, vicinanza e neanche aiuto al popolo iraniano". Di @riccardocarly x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.