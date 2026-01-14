Iran M5s si smarca Pd discute | Fare di più Noi già in prima linea

In vista della manifestazione di venerdì a sostegno dell’Iran, il panorama politico italiano si configura con alcune divisioni. M5s si è distaccato dalla mozione unitaria, evidenziando l’assenza di riferimenti contro possibili interventi militari unilaterali. Nel frattempo, il Pd si impegna a “fare di più” e sottolinea il proprio ruolo già attivo nel campo delle questioni internazionali.

Roma, 14 gen. (askanews) – Venerdì ci sarà tutto il “campo largo” in piazza a sostegno dell’Iran, ma in Parlamento il fronte delle opposizioni si incrina, con M5s che si sfila dalla mozione unitaria lamentando la mancanza di un passaggio contro eventuali interventi militari unilaterali. Un distinguo che tanti nel Pd minimizzano ma che porta alla luce ancora una volta i diversi approcci in politica estera che convivono nel centrosinistra. Una discussione che affiora anche durante l’assemblea congiunta dei parlamentari Pd riunita per valutare la risoluzione che verrà presentata in vista del nuovo decreto Ucraina: è stato soprattutto Piero Fassino, raccontano, a dar voce alla richiesta della minoranza Pd di azioni più nette e convinte a sostegno dell’Iran, oltre a sollecitare una presa di posizione a favore di un invio di truppe italiane in Ucraina nell’ambito di una forza internazionale di peacekeeping. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

