Iran l’orrore raccontato dai medici | Sparano agli occhi per rendere ciechi i manifestanti Le minacce dei pasdaran alle famiglie delle vittime – La diretta

In Iran, le proteste di massa continuano, accompagnate da gravi segnalazioni di violenze da parte delle forze di sicurezza. Medici e testimoni riferiscono di pratiche crudeli, come sparare agli occhi dei manifestanti per causarne la cecità. Le autorità passdaran minacciano le famiglie delle vittime, mentre il sostegno internazionale, tra cui le dichiarazioni di Donald Trump, si concentra sulla richiesta di cambiamenti politici e rispetto dei diritti umani.

Proseguono le proteste di massa in Iran contro il governo, mentre il presidente americano Donald Trump incita il popolo iraniano a proseguire le manifestazioni e prendere così il controllo delle istituzioni. «Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani, l’aiuto è in arrivo», ha dichiarato il presidente degli Usa. Nel frattempo, continua il blackout imposto dal regime come forma di repressione. Oggi è il sesto giorno in cui i manifestanti sono senza internet. Il bilancio delle vittime registrato durante le proteste continua ad aumentare. L'articolo Iran, l’orrore raccontato dai medici: «Sparano agli occhi per rendere ciechi i manifestanti». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Iran, l’orrore raccontato dai medici: «Sparano agli occhi per rendere ciechi i manifestanti». La censura del regime: «Stop internet per altre 2 settimane» – La diretta

Leggi anche: Iran: “Se USA attaccano bombarderemo le basi”, medici iraniani: “Sparano agli occhi, vogliono che diventino ciechi”, news in diretta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Iran, l’orrore raccontato dai medici: «Sparano agli occhi per rendere ciechi i manifestanti». La censura del regime: «Stop internet per altre 2 settimane» – La diretta - Teheran ha allertato i paesi vicini che colpirà le basi americane come rappresaglia per eventuali attacchi da parte di Washington ... open.online