Iran le super gaffe delle sorelle Flotilla Boldrini e Albanese C’è inflazione a Theheran… Io mi occupo di Gaza…

Le dichiarazioni delle sorelle Laura Boldrini e Francesca Albanese, note per il loro attivismo su Gaza, hanno suscitato critiche per alcune imprecisioni riguardanti l’Iran. In un contesto globale complesso, è importante mantenere una visione equilibrata e accurata delle diverse situazioni di crisi, evitando commenti superficiali o fuorvianti su zone dove le tensioni e le repressioni continuano a causare sofferenze significative.

Strani giorni di commenti "selettivi" e di sguardi miopi, quelli delle sorelle di "Flotilla" Laura Boldrini e Francesca Albanese, così prese dalle battaglie su Gaza da perdere colpi su altre zone del mondo dove le donne, ma non solo, subiscono repressioni, massacri ed esecuzioni dal regime degli Ayatollah in Iran. L'ex presidente della Camera scrive un post surreale sui problemi iraniani puntando l'indice su carovita e inflazione, come se il "patriarcato" islamico e la dittatura del sangue fossero questioni secondarie nelle rivolte. E qualcuno le fa notare che – come nel film di Benigni – "a Palemmo il probblema è il traffico.

