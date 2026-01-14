Iran le super gaffe delle sorelle Flotilla Boldrini e Albanese C’è inflazione a Teheran… Io mi occupo di Gaza…

Negli ultimi giorni, le sorelle Laura Boldrini e Francesca Albanese hanno suscitato discussioni con commenti inappropriati riguardo a Iran e Gaza. Le loro affermazioni hanno evidenziato una certa superficialità nel trattare questioni globali complesse, concentrandosi su temi specifici senza considerare il quadro più ampio delle violazioni dei diritti umani in Iran. Un esempio di come le narrative selettive possano distorcere la comprensione delle crisi internazionali.

Strani giorni di commenti "selettivi" e di sguardi miopi, quelli delle sorelle di "Flotilla" Laura Boldrini e Francesca Albanese, così prese dalle battaglie su Gaza da perdere colpi su altre zone del mondo dove le donne, ma non solo, subiscono repressioni, massacri ed esecuzioni dal regime degli Ayatollah in Iran. L'ex presidente della Camera scrive un post surreale sui problemi iraniani puntando l'indice su carovita e inflazione, come se il "patriarcato" islamico e la dittatura del sangue fossero questioni secondarie nelle rivolte. E qualcuno le fa notare che – come nel film di Benigni – "a Palemmo il probblema è il traffico. Proteste in Iran, il regime evoca la pena capitale. Khamenei innalza l'allerta Il bilancio delle vittime nelle manifestazioni ha superato quota 70 ma potrebbe essere ancora maggiore

