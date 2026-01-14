L'ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, ha dichiarato che l'Iran non cerca il conflitto, ma si trova in uno stato di completa preparazione a fronte di eventuali sviluppi. Sabouri ha inoltre respinto le minacce di intervento degli Stati Uniti, sottolineando la volontà dell'Iran di mantenere la stabilità nella regione senza ricorrere alla guerra.

(Adnkronos) – L'ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, respinge le minacce di intervento degli Stati Uniti e assicura che l'Iran "non cerca la guerra né il conflitto nella regione, ma è pienamente preparato a tutti gli scenari. L'Iran di oggi, senza dubbio, è più pronto, più coeso e più resiliente rispetto al periodo della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Trump: “L’Iran ha chiesto di negoziare”. Teheran: ‘non cerchiamo la guerra ma siamo pienamente pronti a farla’

Leggi anche: Iran, Araghchi agli Usa: "Non vogliamo la guerra ma siamo pronti a combattere"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Iran, l’ambasciatore a Roma Sabouri: “Non cerchiamo guerra ma ora siamo più pronti” - (Adnkronos) – L’ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, respinge le minacce di intervento degli Stati Uniti e assicura che l’Iran “non cerca la guerra né il conflitto nella regione, ma è ... msn.com