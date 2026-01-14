Iran l’ambasciatore a Roma Sabouri | Non cerchiamo guerra ma ora siamo più pronti
L'ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, ha dichiarato che l'Iran non cerca il conflitto, ma si trova in uno stato di completa preparazione a fronte di eventuali sviluppi. Sabouri ha inoltre respinto le minacce di intervento degli Stati Uniti, sottolineando la volontà dell'Iran di mantenere la stabilità nella regione senza ricorrere alla guerra.
(Adnkronos) – L'ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, respinge le minacce di intervento degli Stati Uniti e assicura che l'Iran "non cerca la guerra né il conflitto nella regione, ma è pienamente preparato a tutti gli scenari. L'Iran di oggi, senza dubbio, è più pronto, più coeso e più resiliente rispetto al periodo della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
