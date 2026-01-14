Iran la decisione della Russia mentre il mondo trattiene il fiato

La Russia monitora attentamente la situazione in Iran, mantenendo una posizione di cautela. Di fronte ai recenti disordini nella Repubblica islamica, il governo russo evita interventi diretti, preferendo un atteggiamento di prudenza. Questa dinamica riflette le complessità delle relazioni internazionali e il desiderio di non compromettere gli equilibri già fragili nella regione.

La Russia osserva l'Iran con attenzione crescente, ma sceglie la prudenza. Davanti ai disordini che scuotono la Repubblica islamica, il Cremlino evita ogni gesto che possa trasformarsi in un impegno diretto. Nonostante l'accordo di partenariato strategico firmato con Teheran un anno fa, Mosca non intende sacrificare il fragile dialogo con gli Stati Uniti né aprire un nuovo fronte mentre è ancora pienamente impegnata in Ucraina. Il segnale ufficiale arriva in ritardo. Dopo settimane di silenzio, lunedì il segretario del Consiglio di Sicurezza russo ed ex ministro della Difesa Sergej Shojgu ha chiamato il suo omologo iraniano Ali Larjani, condannando «l'ennesimo tentativo di forze esterne di interferire negli affari interni dell'Iran».

Attacco Usa all’Iran congelato: missili russi S-400 e pressioni del Golfo frenano Trump - 400 forniti da Mosca e il timore di un’escalation energetica spingono Arabia Saudita e alleati a fare muro contro un’azione militare immediata di Washington. panorama.it

Iran, strage nelle piazze: fino a 12mila morti. Trump promette aiuti alla protesta, l’ira di Mosca - Iran nel caos: sta vivendo il più grande massacro della sua storia per la feroce repressione del regime contro le proteste popolari. msn.com

La decisione del M5S di astenersi su una mozione unitaria di condanna delle repressioni in Iran, messe in atto dal regime contro i propri cittadini, è sconcertante. Un’astensione che equivale a voltare le spalle a una battaglia di libertà e democrazia che dovreb x.com

Perché Trump ha ormai preso la sua decisione contro il regime di Teheran. Mentre il massacro degli iraniani continua, Khamenei fa lo stesso errore di Maduro: non prende il presidente americano sul serio. Di Micòl Flammini facebook

