Iran | Iv aderisce a tutte le manifestazioni in favore del popolo iraniano

Italia Viva ha annunciato la propria adesione alle manifestazioni promosse in Italia a sostegno del popolo iraniano. L’obiettivo è esprimere solidarietà e chiedere maggiore attenzione internazionale alle violazioni dei diritti umani in Iran. La partecipazione si inserisce in un contesto di impegno civile volto a sostenere la libertà e la dignità di coloro che lottano contro un regime repressivo e autoritario.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Italia Viva aderirà a tutte le manifestazioni che si terranno in questi giorni in favore del popolo iraniano, per la libertà da un regime che tortura, uccide, incarcera gli oppositori. Dal Venezuela a Teheran, il sostegno con ogni mezzo ai popoli in lotta per la libertà e la democrazia è per noi un punto irrinunciabile". E' quanto si legge in una nota di Italia viva. "Riteniamo che le manifestazioni di piazza siano utili a tenere alta l'attenzione e ad accendere una luce di fronte al buio in cui il regime degli Ayatollah vorrebbe far cadere i manifestanti. Sabato 17, a Milano, apriremo l'assemblea di Italia Viva con un minuto di raccoglimento per i ragazzi di Teheran", prosegue Iv.

