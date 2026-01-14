Il regista iraniano dissidente Asgari, che aveva riscosso attenzione alla Mostra di Venezia, non potrà essere presente alla proiezione in programma a Firenze. L’evento, previsto per domenica 18 gennaio alle ore 16 al cinema Astra, rappresenta un’occasione per il pubblico toscano di approfondire il suo lavoro e le questioni legate alla libertà di espressione nel cinema iraniano.

Firenze, 14 gennaio 2026 - Accolto con entusiasmo all'ultima Mostra di Venezia, arriva al cinema Astra di Firenze, in anteprima toscana domenica 18 gennaio alle ore 16.00, Divine Comedy, il nuovo film di Ali Asgar i, tra le voci più apprezzate del cinema iraniano di oggi, che però, data la situazione attuale in Iran, è rimasto bloccato nel suo Paese e non potrà essere presente come previsto alla proiezione. Asgari risulta irraggiungibile da diversi giorni. Tramite un messaggio recapitato a uno dei coproduttori, ha fatto sapere che sta bene e in salute. Regista dissidente e fortemente critico con il regime, autore di film girati in patria illegalmente, già per Kafka a Teheran Asgari non poté raggiungere l'Italia per la sospensione del passaporto da parte del governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iran, il regista dissidente Asgari bloccato: non sarà presente a Firenze

Leggi anche: Iran: il regista dissidente Asgari bloccato in patria, era atteso a Firenze

Leggi anche: Ali Asgari bloccato in Iran: il regime ferma il regista, ma non il suo film

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Iran, volo cancellato per il regista dissidente Ali Asgari. Era atteso a Bologna per il suo film; Iran: il regista dissidente Asgari bloccato in patria, era atteso a Firenze; Iran: da oggi su Palazzo Strozzi Sacrati lo striscione delle libertà; Ali Asgari non può arrivare in Italia, volo cancellato per le tensioni in Iran: Irraggiungibile da diversi giorni.

Iran, il regista dissidente Asgari bloccato: non sarà presente a Firenze - Domenica 18 gennaio all’Astra il film sull’autoritaria società iraniana, ma senza la prevista presenza del regista, irraggiungibile da 5 giorni ... msn.com