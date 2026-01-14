Il 21 gennaio a Roma, il Pd parteciperà alla manifestazione in solidarietà con i cittadini iraniani. Tuttavia, nel centrosinistra si registrano divergenze sulla risoluzione bipartisan approvata in Commissione Esteri del Senato, che condanna le repressioni a Teheran e sostiene le proteste popolari. La manifestazione rappresenta un momento di attenzione internazionale alle criticità politiche e sociali in Iran.

Le proteste dei civili iraniani contro il regime degli ayatollah approdano in Parlamento. Oggi, 14 gennaio, in Commissione Esteri al Senato, è passata una risoluzione unitaria che condanna le violente repressioni in corso a Teheran e sostiene il popolo iraniano. Il testo, a prima firma della presidente Stefania Craxi, di Forza Italia, è stato approvato con il voto favorevole di tutti i partiti di maggioranza e di opposizione, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, che ha scelto la via dell’astensione. «Venerdì saremo in piazza, e il centrodestra ci sarà?». Dal centrodestra, ma non solo, arrivano le accuse rivolte al centrosinistra di “timidezza”, nei confronti dell’Iran, per non essere scesa in piazza a sostegno dei cittadini iraniani. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Il M5s è l'unico partito a non firmare la risoluzione bipartisan per l'Iran

Leggi anche: Iran, la senatrice Craxi: "Approvazione bipartisan della mia risoluzione, ma preoccupa inclinazione del M5s"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La sinistra ama i regimi e resta muta sull'Iran; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Iran, 'forte preoccupazione' di Roma. Tajani convoca l'ambasciatore; Proteste in Iran, Teheran minaccia Trump: In caso di attacco, risposta forte. Il Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani.

Iran, il Pd alla manifestazione il 21 gennaio a Roma. Ma il centrosinistra si divide sulla risoluzione bipartisan - Provenzano (Pd): «Saremo in piazza, pronti a votare una risoluzione unitaria anche alla Camera» L'articolo Iran, il Pd alla manifestazi ... msn.com