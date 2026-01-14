Iran il Pd alla manifestazione il 21 gennaio a Roma Ma il centrosinistra si divide sulla risoluzione bipartisan
Il 21 gennaio a Roma, il Pd parteciperà alla manifestazione in solidarietà con i cittadini iraniani. Tuttavia, nel centrosinistra si registrano divergenze sulla risoluzione bipartisan approvata in Commissione Esteri del Senato, che condanna le repressioni a Teheran e sostiene le proteste popolari. La manifestazione rappresenta un momento di attenzione internazionale alle criticità politiche e sociali in Iran.
Le proteste dei civili iraniani contro il regime degli ayatollah approdano in Parlamento. Oggi, 14 gennaio, in Commissione Esteri al Senato, è passata una risoluzione unitaria che condanna le violente repressioni in corso a Teheran e sostiene il popolo iraniano. Il testo, a prima firma della presidente Stefania Craxi, di Forza Italia, è stato approvato con il voto favorevole di tutti i partiti di maggioranza e di opposizione, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, che ha scelto la via dell’astensione. «Venerdì saremo in piazza, e il centrodestra ci sarà?». Dal centrodestra, ma non solo, arrivano le accuse rivolte al centrosinistra di “timidezza”, nei confronti dell’Iran, per non essere scesa in piazza a sostegno dei cittadini iraniani. 🔗 Leggi su Open.online
